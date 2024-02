Puchar Azji. Korea Południowa awansowała po dogrywce. Jordania wysłała do domu debiutujący na turnieju Tadżykistan

Puchar Azji. Tadżykistan - Jordania 0:1

Lepiej spotkanie rozpoczął Tadżykistan. W 15. minucie mógł objąć prowadzenie, ale Ehsoni Panshanbe trafił tylko w poprzeczkę. Jednak potem inicjatywę przejęła Jordania. Stworzyła sobie kilka dogodnych sytuacji do zdobycia bramki, ale nie wykorzystała żadnej. Kilkukrotnie dobrze interweniował również bramkarz rywali.

Druga połowa zaczęła się podobnie jak pierwsza. Przeważał Tadżykistan, ale po kwadransie do głosu doszedł przeciwnik i to przyniosło efekt w 66. minucie. Po wrzutce z narożnika boiska w pole karne "Perskich Lwów", piłkę do własnej bramki wpakował Wahdat Khanonow i Jordania sensacyjnie objęła prowadzenie. Tadżycy rzucili się do ataku, co dawało szanse "Rycerskim" na kolejną bramkę. Ostatecznie wynik nie uległ zmianie i Jordania po raz pierwszy w historii awansowała do półfinału.