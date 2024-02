Puchar Azji. Faworyci turnieju pozostają w grze. Rewelacyjny Irak zawiódł oczekiwania kibiców. Przed nami mecze ćwierćfinałowe

Puchar Azji. Rewelacyjny Irak odpadł z turnieju. Reszta faworytów z awansami

Największym negatywnym zaskoczeniem 1/8 finałów wydaje się być Irak. "Lwy Mezopotamii" przeszły jak burza fazę grupową, a zaraz po niej, okazali się gorsi od Jordanii po dwóch bramkach straconych w doliczonym czasie gry. Wydaje się, że zespół nie wytrzymał meczu psychicznie, co często się zdarza w przypadku zawodników, którzy na co dzień nie rywalizują na międzynarodowym poziomie.

W hicie Korea Południowa potrzebowała 120 minut i rzutów karnych by wyeliminować Arabię Saudyjską. "Tygrysy Azji" były znacznie lepsze od przeciwników, ale nie potrafiły rozstrzygnąć rywalizacji na swoją korzyść w podstawowym czasie gry. Nawet mogły odpaść z turnieju, bo bramkę na 1:1 zdobyły w 9. minucie doliczonego czasu gry. Po trafieniu na poważniejszego rywala, można wysunąć wnioski, że Saudyjczycy nie poczynili progresu od czasu Mundialu, a nawet zaprezentowali niższy poziom. Wzmocnienia w lidze nie przeniosły się na grę reprezentacji, co chyba było do przewidzenia.