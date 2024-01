Puchar Azji. Podsumowanie fazy grupowej turnieju i zapowiedź 1/8 finałów

Puchar Azji Podsumowanie grupy A

Pozytywnie zaskoczył też Tadżykistan , który był jedynym debiutantem i od razu wyszedł z grupy. "Perskie Lwy" nie były widowiskowe, ale konsekwentne i to poskutkowało historycznym sukcesem, a ta historia może pisać się dalej.

W roli gospodarza zaimponowała reprezentacja Kataru , która przebrnęła przez fazę grupową bez straty żadnej bramki. Duet zawodników A-A, czyli Akram Afif i Almoez Ali , miał udział przy wszystkich bramkach "Kasztanowatych" na turnieju. Katarczycy są obrońcami tytułu, ale nikt nie ustawiał ich w roli faworyta do trofeum. Jednak w grupie pokazali, że na swojej ziemi są bardzo mocni i trzeba będzie się z nimi liczyć również w fazie pucharowej. Warto śledzić, gdzie drużynę zaprowadzi widowiskowy duet A-A.

Puchar Azji. Tabela końcowa grupy A

Puchar Azji. Podsumowanie grupy B

Końcowa sytuacja w grupie wygląda właśnie tak, jak mogło wynikać przed rozpoczęciem turnieju. Australia pewnie przebrnęła przez trzy mecze, jedynie zremisowała z Uzbekistanem w ostatnim spotkaniu, ale to satysfakcjonowało oba zespoły. Drugą siłą wydawał się Uzbekistan i taką właśnie był.

Syria w swoim inauguracyjnym meczu zdołała zremisować z faworyzowanym rywalem, a na koniec wygrała mecz, który musiała wygrać, z Indiami . Nagrodą za powtarzalność i konsekwencję w dążeniu do celu jest awans do 1/8 finałów, w której jednak nie będzie faworytem.

Puchar Azji. Tabela końcowa grupy B

Puchar Azji. Podsumowanie grupy C

Iran bez zaskoczenia był zdecydowanie lepszy od każdego z rywali i zdobył komplet punktów. W ostatnim grupowym meczu zagrał Ali Gholizadeh z Lecha Poznań i zaprezentował się bardzo dobrze. Może to zaprocentować, że w dalszej fazie turnieju również będzie dostawać swoje szanse. A okazji ku temu będzie jeszcze kilka, bo zespół potwierdził, że jest faworytem do wygrania całego turnieju.

Dobrą postawę w ostatnich latach potwierdziły również Zjednoczone Emiraty Arabskie , które awansowały z 2. miejsca. Co prawda w swoim drugim meczu zaledwie zremisowały Palestyną , ale drużyna ma potencjał i w fazie pucharowej może być ciężkim przeciwnikiem dla każdego na kogo trafi.

Puchar Azji. Tabela końcowa grupy C

Puchar Azji. Podsumowanie grupy D

Japonia w każdym kolejnym turnieju są faworytem do złota. Jednak mecz z Irakiem pokazał, że "Samuraje" mają dużo do poprawy i mogła zapalić się czerwona lampka informująca, że drużyna nie funkcjonuje tak, jak powinna. W meczach z Indonezją i Wietnamem byli zdecydowanie lepsi, ale delikatnie mówiąc, nie są to piłkarskie potęgi.

Indonezja i Wietnam zagrały w grupie i właściwie tyle. Obie reprezentacje przegrały z faworytami, a w bezpośrednim starciu lepsza okazała się Indonezja. Już przed turniejem było wiadomo, że te dwie drużyny będą dostarczycielami punktów dla dużo mocniejszych ekip.