Puchar Azji. Sensacyjna porażka Japonii z Irakiem. Ali Gholizadeh znowu na ławce rezerwowych w meczu Iranu

Puchar Azji. Irak - Japonia 2:1 (Grupa D)

No i mamy pierwszą wielką sensację! Irak był skazany na pożarcie przez Japonię, ale rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Od początku rzucił się na przeciwnika, co poskutkowało bramką już w 5. minucie. Po mocnej wrzutce ze skrzydła i złej interwencji japońskiego bramkarza wynik spotkania otworzył Aymen Hussein. Japonii w pierwszej połowie nie wychodziło nic, a Irak wykorzystywał to perfekcyjnie. W doliczonym czasie gry po kolejnej oskrzydlającej akcji Aymen Hussein strzałem głową zdobył swoją drugą bramkę w meczu.

Po zmianie stron "Samurajowie" rzucili się do odrabiania strat, ale byli bezradni przy fantastycznie dysponowanej defensywie rywali. W końcu zdobyli swoją bramkę po rzucie rożnym w 93. minucie, ale na wyrównanie już czasu nie starczyło. Faworyt do złotego medalu, który do tej pory wyraźnie wygrywał ze wszystkimi przeciwnikami, musiał uznać wyższość Iraku, który wygląda na "Czarnego Konia" turnieju.