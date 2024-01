Puchar Króla. FC Barcelona straciła gola w 36 sekundzie meczu! Athletic Bilbao w ekstazie, Robert Lewandowski trafił na 1:1

Puchar Króla. Athletic Bilbao - FC Barcelona 2:2

To była dosłownie pierwsza akcja meczu, kiedy faworyt stracił bramkę. Athletic przedarł się pod pole karne, wreszcie po dośrodkowaniu trzech obrońców Barcelony nie potrafiło skutecznie wybić piłki, koszmarnie zachował się też niepewny na przedpolu bramkarz Inaki Pena, co ostatecznie wykorzystał Gorka Guruzeta, wprawiając w ekstazę kibiców na wypełnionym po brzegi Estadio San Mames.

Co ciekawe, to nie jest najszybciej stracona bramka przez Barcelonę w tym sezonie. Przebiły ją trafienia Bryana Zaragozy w zremisowanym 2:2 meczu z Granadą (17 sekunda) oraz Samu Omorodion w wygranym spotkaniu z Deportivo Alaves (18 sekunda). W sumie do dziesiątej minuty Duma Katalonii straciła łącznie sześć goli.

Atmosfera na stadionie była w pierwszych chwilach wręcz przytłaczająca dla Barcelony. Baskowie przywitali gości gorącym dopingiem i wielką kartoniadą, przypominającą datę powstania klubu - 1898.