Puchar Ligi Angielskiej. Chelsea w półfinale Carabao Cup. "The Blues" awansowali po serii rzutów karnych Bartosz Głąb

Puchar Ligi Angielskiej. We wtorkowy wieczór Chelsea FC awansowała do półfinału Carabao Cup wygrywając po rzutach karnych z Newcastle United. W podstawowym czasie gry "Sroki" prowadziły do 92. minuty, ale rzutem na taśmę po fatalnym błędzie Kierana Trippiera londyńczycy wyrównali. W serii "jedenastek" ten sam zawodnik nie wykorzystał swojego rzutu karnego.