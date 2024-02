Puchar Narodów Afryki. Wybrzeże Kości Słonowiowej i RPA uzupełnili stawkę półfinałów. Kuriozalne karne

Puchar Narodów Afryki. Mali - Wybrzeże Kości Słoniowej 1:1, 1:2 pd.

Malijczycy rzucili się na gospodarza turnieju, ale początek meczu mieli fatalny. Najpierw arbiter nie podyktował ewidentnego dla nich rzutu karnego, a chwilę później, jak już "Orły" rzut karny otrzymały, nie wykorzystał go Adama Traore. Przed przerwą sytuacja Wybrzeża Kości Słoniowej wyraźnie się skomplikowała. Odilon Kossounou otrzymał drugą żółtą kartkę i musiał opuścić boisko.

Było wiadomo, że Mali w drugiej połowie zaatakuje jeszcze mocniej, by wygrać ten mecz, zwłaszcza że rywal im to ułatwił. Prowadzenie objęli w 71. minucie. Do bramki "Słoni" trafił Dorgeles Nene, oddając przepiękny strzał z dystansu. Zdjął pajęczynkę niemal z samego okienka bramki rywali.