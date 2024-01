Puchar Norodów Afryki. Iban Salvador z Miedzi Legnica strzelił gola przeciwko Nigerii. Jego reprezentacja zremisowała

Puchar Narodów Afryki. Iban Salvador z Miedzi Legnica strzelił gola przeciwko Nigerii

W ubiegłą sobotę meczem Wybrzeża Kości Słoniowej z Gwineą Bissua rozpoczął się 34. Puchar Narodów Afryki. W meczu otwarcia gospodarze pokonali rywala 2:0. W drugi dzień turnieju do rywalizacji wkroczyła między innymi Gwinea Równikowa, w której barwach zagrał Iban Salvador z Miedzi Legnica. To jedyny piłkarz grający na co dzień w Polsce, który dostał powołanie na najbardziej prestiżowy turniej na kontynencie afrykańskim.

Jego reprezentacja na początek miała bardzo trudne zadanie, bo w pierwszym meczu trafiła na bardzo utytułowaną Nigerię, która była zdecydowanym faworytem. Jedna pierwszą bramkę w tym spotkaniu niespodziewanie zrobiła to Gwinea Równikowa za sprawą trafienia zawodnika Fortuna 1. Ligi. Napastnik popisał się precyzyjnym uderzeniem lewą nogą w dolny róg bramki przeciwników.