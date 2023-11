Puchar Polski. Trener Zawiszy Bydgoszcz Piotr Kołc po porażce z Lechem Poznań: Nie mamy się czego wstydzić

Musimy szybko wyczyścić głowy po tym meczu, nie ma co już przeżywać. Trzeba się skoncentrować na tym, by w niedzielę dać z siebie wszystko. To jest dla nas najważniejsze spotkanie, jeśli wygramy, zmniejszymy stratę do ośmiu punktów i można wówczas realnie myśleć o zwycięstwie w lidze. Do tematu drugiej ligi w Bydgoszczy podchodzimy jednak spokojnie, ale liczymy, że mimo problemów na początku sezonu, uda nam włączyć się do tej rywalizacji o awans