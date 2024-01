Puchar Włoch. Arkadiusz Milik z niesamowitym wyczynem. Włosi zachwyceni hattrickiem polskiego napastnika. "Wspaniały wieczór, słodka gra"

Puchar Włoch. Zachwyty nad Arkadiuszem Milikiem. "Słodka gra"

Arkadiusz Milik został niekwestionowanym bohaterem czwartkowego meczu Pucharu Włoch dla Juventusu w starciu z Frosinone. Napastnik "Starej Damy" popisał się trzema trafieniami, które skutecznie pomogły drużynie Massimiliano Allegriego w awansie do półfinału tegorocznych rozgrywek. Co lepsze, Polak zdobyć czwartą bramkę i... faktycznie ją zdobył, ale sędzia dopatrzył się pozycji spalonej. Mimo to włoskie media oszalały na punkcie naszego reprezentanta.