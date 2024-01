Puszcza Niepołomice przymierza się do kolejnego transferu. Oliwier Zych nadal może grać w PKO Ekstraklasie

Oliwier Zych na dłużej w Puszczy Niepołomice

Oliwier Zych to młody bramkarz Aston Villi, który we wrześniu został wypożyczony do Puszczy Niepołomice. Beniaminek szukał nowego golkipera po tym jak Kewin Komar uszkodził dłoń. 19-latek w rundzie jesiennej wystąpił w 10 meczach, w których wpuścił 20 bramek. Dwa razy zachował czyste konto.

Zych radził sobie tak dobrze, że Aston Villa zdecydowała się skrócić wypożyczenie, które na początku miało trwać do 30 czerwca 2024 roku. Szymon Janczyk w "Weszło" twierdzi, że niedługo może dojść do niespodziewanego powrotu. Młody bramkarz bardzo dobrze czuł się w Polsce, dlatego niewykluczone, że niedługo... wróci do Puszczy Niepołomice na kolejne półroczne wypożyczenie.

Zych jest wychowankiem Arki Gdynia. Do Aston Villi trafił w 2020 roku z Zagłębia Lubin. W Anglii występował w zespołach młodzieżowych, nie ma jeszcze meczowych doświadczeń z seniorskiego futbolu. Ma natomiast sporo doświadczeń z reprezentacji Polski, grał w juniorskich, w lipcu bronił na mistrzostwach Europy do lat 19. Na swoim koncie ma także dwa występy w drużynie U-20.