PZPN szuka nowego trenera młodzieżówki. Maciej Stolarczyk przejmie Pogoń Szczecin?

Jak informuje Maciej Wąsowski z weszlo.com w PZPN rozpoczęto już poszukiwania nowego selekcjonera młodzieżówki. Może być to związane z tym, że Maciej Stolarczyk jest brany pod uwagę jako kandydat do zastąpienia Kosty Runjaica w Pogoni Szczecin. Niemiecki szkoleniowiec nie przedłuży wygasającej w czerwcu umowy. Razem z Runjaicem ze szczecińskiego klubu odejdą asystenci Robert Kolendowicz oraz Andrzej Krzyształowicz. Cała trójka od lipca ma rozpocząć pracę w Legii Warszawa.

Cezary Kulesza już kilka dni temu spotkał się z kandydatem na stanowisko trenera młodzieżówki. W siedzibie PZPN widziany był Maciej Bartoszek, który z końcem lutego rozstał się z Wisłą Płock. Do przejęcia kadry do lat 21 przymierzani są także inni polscy szkoleniowcy. W tym gronie są Marcin Brosz, który od stycznia prowadzi kadrę do lat 19 oraz Jacek Magiera, który w przeszłości odpowiadał już za wyniki kadry do lat 20.