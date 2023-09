PZPN wybiera nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Kiedy, gdzie i o której poznamy nazwisko?

Nowy selekcjoner reprezentacji Polski: O której ogłoszenie?

Tydzień temu w oszklonym budynku przy ulicy Bitwy Warszawskiej, gdzie mieści się centrala federacji, Kulesza pożegnał Fernando Santosa. Portugalczyk zapłacił stanowiskiem za porażki z Mołdawią i Albanią, przez które reprezentacja najpewniej nie wywalczy bezpośredniego awansu na przyszłoroczne Euro w Niemczech. Wraz z trenerem odeszli wszyscy jego współpracownicy - z asystentem Grzegorzem Mielcarskim na czele.

Pora na nowe otwarcie, kolejne podczas w sumie krótkiej prezesury Kuleszy, który w spadku po Zbigniewie Bońku dostał Paulo Sousę, a kiedy ten zdezerterował do Brazylii to drużynę na niecały rok przejął Czesław Michniewicz. Kadencja Santosa okazała się o połowę krótsza i bardzo wszystkich rozczarowała.

Dlatego kadrę znowu poprowadzi Polak, znacznie lepiej orientujący się w naszym środowisku, o co nie będzie trudno. We wtorek najważniejsi działacze zjechali się do stolicy na nieformalne spotkanie. W środę zbierze się natomiast zarząd, który zatwierdzi wybór Kuleszy. Wbrew wcześniejszych doniesieniom nie dojdzie bowiem do żadnego przełomowego głosowania w sprawie rozpatrywanych kandydatur - klamka już zapadła. Faworytem kibiców jest Marek Papszun, ale prezes woli ponoć Michała Probierza. Czy rzeczywiście?