Rafał Strączek rozpoczął sezon jako pierwszy bramkarz na zapleczu Ligue 1. Jego Bordeaux przegrało na inauguracje 0:3 z Pau FC

Słaby mecz Polaka

Zdaniem ekspertów przy minimum dwóch powinien zachować się zdecydowanie lepiej. Dodatkowo bramkarz rywali popisał się paroma interwencjami, którymi uratował swój zespół. "Żyrondyści" kolejny sezon na zapleczu francuskiej ekstraklasy zaczynają najgorzej jak się da, bo od porażki i to tak dotkliwej.

Strączek w poprzednim sezon na zapleczu tamtejszej ekstraklasy rozegrał dokładnie jedno spotkanie. Czy w nowej kampanii francuskich rozgrywek polski bramkarz będzie pełnić główną rolę w bramce "Żyrondystów" i przyczyni się do powrotu znanej ekipy do najwyższej klasy rozgrywkowej?

Cel na nowy sezon? Wrócić do elity francuskiej piłki!

Bordeaux w sezonie 2021/22 spadło z najwyższej klasy rozgrywkowej we Francji. Od tego czasu bez skutecznie próbuje wrócić do elity francuskiej piłki. W ostatnim sezonie zajęli trzecie miejsce, które nie jest promowane awansem do Ligue 1.