Raków Częstochowa doczekał się pierwszego punktu w europejskich pucharach. Słodko-gorzki wieczór dla mistrza Polski

Raków Częstochowa Sporting Lizbona 1:1 (0:1)

Kilka minut później goście wyszli na prowadzenie. Pedro Goncalves znakomicie dośrodkował na głowę Sebastiana Coatesa , który z łatwością umieścił piłkę w bramce. Dusan Kuciak obecny w studiu TVP Sport stwierdził, że błąd popełnił Vladan Kovacević . Bramkarz Rakowa powinien pewnie wyjść do centry i złapać futbolówkę. Zamiast tego 25-latek cofnął się, a kapitan Sportingu wykończył stały fragment gry.

Raków doczekał się pierwszej bramki w 79. minucie. Srdjan Plavsić zagrał w pole karne do Władysława Koczerhina, ten wyłożył piłkę do Fabiana Piaseckiego, który wpakował piłkę do pustej bramki. Kilka minut później Piasecki znowu strzelił gola, ale tym razem sędzia liniowy podniósł chorągiewkę - spalony.