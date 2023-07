Raków Częstochowa ma nowego zawodnika! Sonny Kittel dołączył do "Medalików" za darmo. Miał oferty z Arabii i MLS, wybrał Polskę

Sonny Kittel zawodnikiem Rakowa Częstochowa

Sonny Kittel, bo o nim mowa, to niemiecki piłkarz polskiego pochodzenia, który ma bardzo bogate CV jak na polskie warunki. Niemiec ma na swoim koncie 60 meczów w Bundeslidze i 201 spotkań na zapleczu niemieckiej ekstraklasy. Strzelił tam 57 bramek i zanotował 60 asyst .

Raków Częstochowa po zdobyciu mistrzostwa Polski przeprowadził wiele transferów. "Medaliki" wzmocniły pozycję napastnika sprowadzając Zwolińskiego. Do środka pola przyszedł Dominguez, natomiast na "10" John Yeboah, który ma wskoczyć w buty Iviego Lopeza, który doznał fatalnej kontuzji.

- Sonny jest uniwersalnym zawodnikiem, co pozwoli nam na różne warianty gry. W Rakowie da nam jednak najwięcej w środku pola. Liczymy, że jego piłkarska jakość oraz doświadczenie pomogą nam w walce o ambitne cele. Chcemy się rozwijać oraz budować silną i szeroką kadrę, a transfer Sonny'ego wpisuje się w ten plan - powiedział Robert Graf, dyrektor sportowy.

Kittel przez ostatnie cztery lata był związany z HSV. Teraz jego kontrakt wygasł, a on dołączył do Rakowa za darmo. Niemiec podpisał umowę do końca czerwca 2026 roku.