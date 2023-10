Raków Częstochowa wygrał z Legią Warszawa na jej stadionie. Przesądził o tym samobój Rafała Augustyniaka

PKO Ekstraklasa. Legia Warszawa - Raków Częstochowa 1:2

W drugiej połowie przewagę miała Legia, jednak po żadnej próbie piłka nie zatrzepotała w siatce. Wreszcie w 74 minucie Raków przedostał się pod bramkę. Dośrodkowania od Bartosza Nowaka nie przeciął Ante Crnac, ale na jego szczęście zrobił to Rafał Augustyniak, ustalając wynik.

To pierwsze zwycięstwo Rakowa w trzecim meczu przeciw Legii w 2023 roku. Mistrz wskoczył na drugie miejsce. Do Śląska Wrocław traci punkt i ma jedno spotkanie do rozegrania więcej. Legia jest czwarta ze stratą trzech punktów do lidera. W lidze przegrała po raz drugi; tydzień temu musiała uznać wyższość Jagiellonii Białystok (0:2).