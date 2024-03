Raków Częstochowa ześle zawodników do rezerw? Wojciech Cygan komentuje doniesienia dziennikarza. "Duży spadek formy"

Raków nie wyśle zawodników do rezerw

Raków Częstochowa w ostatnich tygodniach był w kryzysie. Mistrz Polski nie radził sobie w Ekstraklasie dobrze, dlatego Michał Świerczewski na portalu X napisał, że jego zespół stał się ligowym średniakiem. Według doniesień medialnych Raków miał zareagować na słabszą formę i wysłać kilku zawodników do rezerw.

- Dowiedzieliśmy się, że w najbliższych dniach możliwe jest przesunięcie kilku piłkarzy do rezerw. Decyzji, o których graczy chodzi, na razie nie ma. Wbrew pojawiającym się informacjom Michał Świerczewski i inni działacze Rakowa nie rozmawiali wczoraj z całym zespołem. Najpierw "na dywanik" trafił sam trener, a później rada drużyny - pisało "Weszło" kilka dni temu.

Wygrana z Lechem Poznań 4:0 zmieniła całą optykę. "Medaliki" zgarnęły pewne trzy punkty, ale co najważniejsze styl był bardzo imponujący. Mistrz Polski wrócił do agresywnego i wysokiego pressingu. Po spotkaniu Wojciech Cygan musiał zdementować pewne informacje dotyczące drużyny. Maciej Wąsowski napisał, że Raków chce wysłać m.in. Adnana Kovacevicia do rezerw. Dodatkowo Raków spróbuje rozwiązać umowę ze stoperem.