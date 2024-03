Raków stracił prowadzenie w ostatniej akcji meczu. Na boisku zameldował się Lopez

Bohater poprzedniego meczu z Ruchem wspomniany Dawid Drachal przy Limanowskiego nie był już tak skuteczny. Przypomnijmy, że w meczu rozgrywanym w Gliwicach zdobył hattricka przeciwko temu rywalowi. W pierwszych 45 minutach sobotniego starcia robił więcej szumu swoimi rajdami po prawej stronie, ale bez większych konkretów.

- Żałujemy, że daliśmy sobie strzelić bramkę w pierwszej połowie. Nie taki był plan; z "przodu" nie udało się nam strzelić. No ale mamy nadzieję, że teraz w szatni skorygujemy to, co źle działało w pierwszej połowie i odwrócimy jeszcze do losy meczu