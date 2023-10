Raport kadrowiczów. Arkadiusz Milik z trafieniem. Przemysław Frankowski dopisał kolejną asystę. Robert Lewandowski kontuzjowany

Anglia: Cash zagrał prawie całe spotkanie, Kiwior znów na ławce

Cały mecz przeciwko Manchesterowi City (1:0) oglądał z ławki Jakub Kiwior. Niestety, dla obrońcy Arsenalu ławka rezerwowych to w tym sezonie stan normalny. Zarówno przeciwko Lens (1:2) Przemysława Frankowskiego w Lidze Mistrzów jak i z Bournmouth (4:0) jeszcze wcześniej Kiwior przesiedział na ławce. W tym sezonie zagrał ledwie w trzech meczach: w dwóch w pełnym wymiarze czasowym, a przeciwko Crystal Palace otrzymał kilka minut.

Bułgaria: Jakub Piotrowski bryluje. Kolejny gol pomocnika

Nieźle ostatnio wygląda Jakub Piotrowski, który na co dzień przywdziewa barwy bułgarskiego Łudogortsa. 26-latek zanotował trafienie z Pirinem Blagoevgrad. Jego ekipa wygrała wysoko 4:0, a były pomocnik Pogoni Szczecin strzelił po godzinie gry. Łącznie w tym sezonie ma już 5 goli i 3 ostatnie podania.

Francja: Przemysław Frankowski w gazie. Kolejna asysta wahadłowego

Liga francuska. Przemysław Frankowski wprawił się w dobry nastrój przed przylotem do Polski na zgrupowanie reprezentacji. W przeddzień lotu do Warszawy wahadłowy zaliczył asystę w meczu Lens - Lille.…

Hiszpania: Kontuzja Roberta Lewandowskiego, FC Barcelona nie sięgnęła po komplet

Lewandowski skręcił lewą kostkę i dla 35-latka oznacza to co najmniej kilkutygodniową przerwę. W weekend jego Barca zremisowała z przedostatnią w tabeli Granadą 2:2. Tym samym straciła szansę na doskoczenie do pierwszego Realu Madryt.