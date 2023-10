Przemysław Frankowski z asystą w meczu Lens - Lille. Pomógł uratować wynik meczu [WIDEO]

Asysta Przemysława Frankowskiego dla Lille

Dla Frankowskiego to druga asysta w sezonie. Co najciekawsze, druga w tym tygodniu. We wtorek dzięki jego zagraniu udało się bowiem pokonać Arsenal (2:1) w Lidze Mistrzów.

Dzisiaj zdobycz nie jest tak cenna, ale też cieszy. W 70 minucie Frankowski pobiegł za akcją, wreszcie po odegraniu idealnie zacentrował w pole karne, gdzie na główkę zaczaił się Deiver Machado.

- Świetne dośrodkowanie i wykończenie przez drugiego wahadłowego. Wszystko zaczęło się de facto od Frankowskiego. On nie tyle co przechwycił piłkę bezpośrednio, natomiast rozpoczął tę akcję. Dobre też zachowanie Guilavogui, który poczekał na Frankowskiego - usłyszeliśmy od komentatorów Canal+ Sport.