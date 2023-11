Raport kadrowiczów. Barłomiej Wdowik z dwoma golami, trafił też Grosicki. Marcin Bułka i jego Nicea to prawdziwa rewelacja francuskiej ligi

Anglia: Uraz Matty'ego Casha, Kiwior oglądał mecz z Newcastle z ławki

Fenomenalny popis z kolei dał Bartłomiej Wdowik. Lewy obrońca Jagiellonii od początku sezonu szaleje, a przeciwko Stali Mielec (4:0) zanotował zjawiskowy występ. Był autorem dwóch trafień. To drugie szczególnej urody. Uderzył nie do obrony z rzutu wolnego. Łącznie ma już 8 bramek i 3 ostatnie podania w tym sezonie.

Wygląda na to, że wielki pech spotkał Pawła Dawidowicza. Obrońca Hellasu znów nie pojawi się na zgrupowaniu? Jak informuje Piotr Koźmiński z WP Sportowe Fakty uraz mięśniowy może wyeliminować Dawidowicza z gry nawet na kilka tygodni, czytamy.

Stoper ma wyjątkowego pecha. Ostatni raz z orzełkiem na piersi grał jeszcze w 2021 roku. Wówczas za wyniki kadry odpowiadał Paulo Sousa.

Powody do zadowolenia ma jednak Nicola Zalewski. Jego AS Roma pokonała Lecce 2:1. Bramki dla rzymian padły w samej końcówce. Wyrównujące trafienie dał Sardar Azmoun. Do Irańczyka fenomenalnie podał Nicola Zalewski, który właściwie wyłożył piłkę pod bramką rywali i padł gol wyrównujący. Gola na wagę wygranej dał z kolei Romelu Lukaku. Co ciekawe, w 5. minucie mecz reprezentant Belgii zmarnował rzut karny, ale kapitalnie się zrehabilitował dając Romie komplet punktów.