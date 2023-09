Raport kadrowiczów. Robert Lewandowski zapewnił wygraną Barcelonie. Arkadiusz Milik z ważną asystą. Matty Cash wbił samobója

Hiszpania: Robert Lewandowski z bramką dającą wygraną

Robert Lewandowski zrobił to co tydzień temu - dał wygraną swojemu zespołowi. W ostatniej kolejce Polak strzelił na 4:3 z Villarrealem. Tym razem zdobył gola na 2:1 w starciu z Osasuną. 35-letni napastnik sam wywalczył karnego, a następnie go wykorzystał. Pomimo bramki, występ "Lewego" nie był dobry. Nadal daleko mu od optymalnej formy. Polak mógł strzelić jeszcze jedną bramkę, ale w prostej sytuacji nie trafił dobrze w piłkę.