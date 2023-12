Raport z trybun. Kibice podczas 18. kolejki PKO Ekstraklasy. Oprawy, frekwencje, liczby wyjazdowe [ZDJĘCIA, WIDEO]

Kibice na meczach 18. kolejki PKO Ekstraklasy

Legia na bliski wyjazd do Łodzi wybrała się w komplecie. Kibice nie ukrywali irytacji grą drużyny. Już w przerwie w żołnierskich słowach zażądali od zawodników po prawy. Gdy wybrzmiał ostatni gwizdek sektor gości skandował hasło o braku ambicji.

Piłkarze Legii grali w tym meczu pod napięciem. Fani ŁKS stale próbowali wyprowadzić ich z równowagi. Rzucano śnieżkami. Radovan Pankov w końcu nie wytrzymał i zareagował odrzuceniem piłki. Po zakończeniu spotkania wulgarny gest wykonał z kolei Josue, co uwieczniono na nagraniu.

Ultrasi ŁKS zaprezentowali sektorówkę rozciągniętą na całą trybunę dopingową. Praca była nawiązaniem do grafiki wykorzystywanej w popularnym programie Turbokozak emitowanym w Canal+ Sport. Pojawiła się więc postać z uniesionymi rękoma do hasła: To jeszcze nie koniec gry. Super eŁKSa. - Ładne - nie powiem - przyznał Bartosz Ignacik, gospodarz Turbokozaka.