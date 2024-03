Real Madryt po błędach przeciwnika zgarnął kolejne 3 punkty. Dwa gole zanotował Vinicius Junior

Real Madryt wykorzystał błędy w obronie Osasuny

"Królewscy" prowadzenie objęli już w 4. minucie. Po fatalnej stracie obrońcy Osasuny pod własnym polem karnym piłkę przejął Vinicius Junior i z zimną krwią posłał piłkę do siatki przeciwników. Jednak chwilę później w Pampelunie już był remis. Po rzucie rożnym do wyrównania strzałem z bliskiej odległości doprowadził Ante Budimir, dla którego był to już 15 gol w rozgrywkach ligowych.

Goście drugi cios zadali w 17. minucie. Tym razem genialne podanie Federico Valverde wykorzystał Daniel Carvajal i Real ponownie mógł cieszyć się z prowadzenia.