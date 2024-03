Real Madryt zremisował z RB Lipsk. "Królewscy" witają się z ćwierćfinałem

Liga Mistrzów. Real Madryt - RB Lipsk 1:1 (2:1)

Po dośrodkowaniu z prawej strony Brazylijczyk wyskoczył do piłki, lecz niecelnie główkował. Następnie strzału spróbował Anglik, którego skutecznie zablokowali obrońcy niemieckiego klubu. Na przerwę piłkarze schodzili z bezbramkowym rezultatem na tablicy wyniku w stolicy Hiszpanii.

Belg we wszystkich swoich dogodnych okazjach na pokonanie ukraińskiego golkipera nie trafił nawet bramkę. Za każdym strzelał obok słupka i obrońcy na czele z Ukraińcem mogli odetchnąć ulgą. Niemrawo w tym meczu wyprowadzali piłkę "Królewscy". Na dobrą sprawę dobre okazje do zdobycia gola mieli tylko Vinicius Junior oraz Jude Bellingham .

Początek niespodziewanie należał do drużyny przyjezdnych z niemieckiego Lipska. Podopieczni Marco Rose rzucili się na Santiago Bernabeu do odrobienia straty z pierwszego miejsca. Pierwszą doskonałą okazję miał Xabi Simons , który jednak trochę za lekko chciał przelobować bramkarza Realu Madryt - Andrija Łunina . Potem szereg świetnych okazji miał Lois Openda, który popisał się wyborną nieskutecznością.

Real - Lipsk. Festiwal nieskuteczności Opendy

Belgijski atakujący w drugiej części spotkania również był potwornie nieskuteczny. 24-latek na początku kolejnych 45 minut na Santiago Bernabeu znalazł się nawet w sytuacji, w której przed sobą miał tylko pustą bramkę. I w tym wypadku piłkarz nie potrafił zmieścić futbolówki do siatki. Za dużo kalkulował i się zapędził w kozi róg. Łunin zdążył wrócić i wyjaśnić sytuację, po tym jak ten go minął. Potem do głosu dochodzili podopieczni Carlo Ancelottiego. Zostali ożywieni po wejściu Rodrygo i najpierw Toni Kroos spróbował uderzenia, a potem sam Brazylijczyk oddał groźny strzał przy bliższym słupku.