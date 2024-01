Rekordy transferowe czołowych klubów w Polsce: Legia, Lech, Raków, Śląsk, Pogoń i Jagiellonia

Rekordowe transfery PKO Ekstraklasy

Do tej pory za trzech ligowców udało się uzyskać co najmniej po 10 mln euro. Każdy przypadek był podobny. Dotyczył młodego Polaka, ale już po debiucie w seniorskiej reprezentacji i co najmniej po udanej rundzie w ekstraklasie.

Co ciekawe, liga czeska zbliżona do polskiej poziomem ma znacznie lepsze rekordy w obu kategoriach. Za więcej potrafiła sprzedać (np. Tomas Soucek ze Slavii Praga do West Hamu za ponad 16 mln euro) i przede wszystkim kupić (np. Nicolae Stanciu z Al-Ahli do Slavii Praga).