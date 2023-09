Reprezentacja. Fernando Santos we wtorek 12 września spotka się z Cezarym Kuleszą. Wkrótce ma zapaść decyzja ws. przyszłości Portugalczyka Piotr Rzepecki

PAP/Andrzej Lange

Reprezentacja. Gorąco w PZPN-ie. Jak informuje dziennikarz Meczyków Tomasz Włodarczyk, we wtorek 12 września ma dojść do spotkania w gabinecie związku między prezesem Cezarym Kuleszą a Fernando Santosem. Jutro o 10:00 mają się rozpocząć rozmowy. Tematem oczywiście przyszłość selekcjonera. Czy dojdzie do rozstania?