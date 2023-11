Reprezentacja. Grzegorz Krychowiak zakończy reprezentacyjną karierę w meczu z Łotwą? PZPN komentuje: Rozmawiamy o koncepcji Piotr Rzepecki

Paweł Relikowski

Reprezentacja. Kiedy Grzegorz Krychowiak rozegra pożegnalny mecz w kadrze? Media spekulowały, że może to nastąpić przy okazji towarzyskiego starcia z Łotwą jeszcze w tym roku, ale wygląda na to, że PZPN przesunie to wydarzenie na przyszły rok. Kiedy dokładnie to nastąpi?