Reprezentacja. Marcin Bułka zareagował na hierarchię bramkarzy w kadrze. Bramkarz polubił post dziennikarza. Bardzo wymowny gest!

Bułka zareagował na hierarchię bramkarzy w kadrze. Wymowna reakcja golkipera

Wygląda jednak na to, że w hierarchii Michała Probierza najlepszy bramkarz września Ligue 1 jest czwartym lub nawet piątym bramkarzem. - Taka jest obecnie hierarchia bramkarzy i nie mam zamiaru jej zmieniać. To jest dobre dla całokształtu. Wojtek jest numerem jeden, Skorupski jest drugi, a Bartek Drągowski jest trzeci - powiedział selekcjoner w rozmowie z Mateuszem Borkiem w Kanale Sportowym.

Na tę deklarację zareagowali kibice oraz dziennikarze, bo Probierz pominął dwóch nieźle wyglądających bramkarzy reprezentacji Polski: Kamila Grabarę i Marcina Bułkę. Obaj mają po 24 lata i prezentują się obiecująco - pierwszy w FC Kopenhadze występuje w Lidze Mistrzów, z kolei drugi błyszczy we francuskiej ekstraklasie; otrzymał ostatnio nagrodę piłkarza miesiąca w Ligue 1 .

Bułka na słowa Probierza również zareagował. Polubił wpis na portalu X (dawniej Twitter) dziennikarza Canal+ Sport Kuby Polkowskiego. - Może jak Marcin dostanie nagrodę dla bramkarza sezonu, a Grabara wygra Ligę Mistrzów, to się jeszcze doczekają powołania - napisał z przekąsem dziennikarz.

Bułka polubił jego wpis, co z pewnością pokazuje, że sam zainteresowany jest skonsternowany w sprawie ustaleń Michała Probierza co do hierarchii na pozycji między słupkami w kadrze.