Marcin Bułka został najlepszym piłkarzem września we francuskiej Ligue 1. Duże wyróżnienie dla polskiego bramkarza Jakub Jabłoński

Duże wyróżnienie polskiego bramkarza. Nie było lepszych od niego! IMAGO/Norbert Scanella/Imago Sport and News/East News

Marcin Bułka we wtorek został najlepszym piłkarzem ubiegłego miesiąca w Ligue 1. Polak grający na co dzień we francuskim OGC Nice we wrześniu nie miał sobie równych i zanotował dwa czyste konta. Dzięki temu jego drużyna zajmuje wysokie drugie miejsce w lidze.