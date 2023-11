Dwóch zawodników opuszcza zgrupowanie. Dołączą do młodzieżówki

Nie tak sobie wyobrażaliśmy ostatni mecz eliminacji Euro 2024. Całe eliminacje zresztą Biało-Czerwoni rozegrali fatalnie. Uzbieraliśmy tylko 11 punktów po 8 meczach w dwumeczach z Czechami i Mołdawią inkasując tylko po jednym punkcie na sześć możliwych.

Oznacza to, że na Euro 2024 możemy pojechać tylko po barażach. Możliwe ścieżki i potencjalnych rywali wypisaliśmy w poprzednim artykule [TUTAJ]. Jeśli jednak chodzi o ostatni mecz w tym roku kalendarzowym, to mierzymy się towarzysko z Łotwą. Wiemy jednak, że na pewno dwójka zawodników nie wybiegnie we wtorek 21 listopada na PGE Narodowy.

O kim mowa? O Patryku Pedzie i Mateuszu Łegowskim. Obaj opuszczą dziś zgrupowanie kadry i dołączą do młodzieżówki Adama Majewskiego, informuje dziennikarz Meczyków Tomasz Włodarczyk. Kadra do lat 21 również we wtorek gra swój mecz, jednak ranga spotkania jest zdecydowanie inna. Młodzieżówka spotka się z rówieśnikami z Niemiec o eliminacyjne punkty do Euro do lat 21 na Słowacji.