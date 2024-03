Premie dla reprezentacji podczas Euro 2024

Prestiż to jedno, ale drugim bardzo ważnym aspektem awansu są pieniądze . Meldując się na mistrzostwach Europy Polska otrzyma bardzo duży zastrzyk finansowy. Teraz wszystko w rękach Biało-Czerwonych - jeśli chcemy więcej zarobić, musimy dobrze grać i wyjść z grupy.

Walia pokonana, a to oznacza, że Polska awansowała na mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Najważniejszy jest wynik, dlatego styl, w którym Biało-Czerwoni zagrali eliminacje schodzi na dalszy plan. Teraz mamy swoje pięć minut, żeby świętować promocję do elitarnego turnieju.

Do podziału między wszystkie zespoły uczestniczące w wielkiej imprezie będzie 371 mln euro . Za sam udział w fazie grupowej UEFA płaci 9,25 mln euro . Pozostałe premie są zależne od formy danej drużyny. Wygrana to dodatkowe 1,5 mln euro , a remis 750 tys. euro . Biało-Czerwoni raczej nie zostaną mistrzami Europy, ale triumfator może liczyć na 34 mln euro , jeśli zsumujemy wszystkie premie.

Ile Polska może zarobić na Euro 2024?

PZPN wypłaci gigantyczne premie za awans reprezentacji Polski na Euro 2024. Zarobią piłkarze, ale też członkowie sztabu szkoleniowego - w tym dwaj selekcjonerzy. To nie żart! Pieniądze należą się nie…

Ile z tego trafi z tego do samych zawodników? Sekretarz generalny związku Łukasz Wachowski w rozmowie z goal.pl, że 25 procent tej kwoty ma trafić do piłkarzy oraz sztabu szkoleniowego kadry. Czyli ile? Otóż 2,3 mln euro, a to w przeliczeniu na złotówki daje blisko 10 mln zł! Niestety nie wiemy, jakie są proporcje tego podziału.