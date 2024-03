Premie w reprezentacji Polski za awans na Euro 2024. Nawet Fernando Santos się obłowi

Premie za awans na Euro 2024. Ile dostaną piłkarze?

Polska jako ostatnia awansowała na turniej w Niemczech. Dokonała tego w rzutach karnych, w finale baraży w Cardiff z Walią. Bez względu na okoliczności UEFA przekaże PZPN identyczną premię za awans jak pozostałym finalistom.

O jakiej kwocie mowa? To dokładnie 9,25 mln euro, czyli w przeliczeniu na naszą walutę blisko 40 mln złotych. Zgodnie z zapowiedzią PZPN 25 procent tej sumy trafi do podziału w drużynie. Piłkarze i członkowie sztabu mają więc do rozdzielenia około 10 mln zł. Ile i kto dostanie? To póki co pozostaje obietnicą.

Z informacji sport.pl wynika, że czołowi piłkarze reprezentacji Polski w tym Robert Lewandowski czy Wojciech Szczęsny będą mogli liczyć nawet na 500 tys. zł.