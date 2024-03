Oto premia dla piłkarzy reprezentacji Polski w przypadku awansu na Euro 2024. Jest o co grać we wtorek z Walią w finale baraży!

Oto premia dla reprezentacji Polski za awans na Euro 2024

Temat premii to nieodłączny element każdej wielkiej imprezy reprezentacyjnej z udziałem polskiej kadry. Piłkarze oczywiście za każdy tak niewątpliwy sukces jak zakwalifikowanie się na Euro czy też Mundial są sowicie za to wynagradzani. W ostatnich latach gromkie "premia premia" w szatni kadrowiczów mogło rozbrzmiewać regularnie po zakończeniu zwycięsko bojów w eliminacjach czy poprzednio w barażach przeciwko Szwecji (2:0) do mistrzostw świata w Katarze.

W tym przypadku nie mogło być inaczej. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej (PZPN) tylko potwierdził nasze domyślenia na temat premii. W rozmowie z dziennikarzem "Sport.pl" Jakubem Sewerynem przyznał, że zawodnicy w przypadku pomyślnie zakończonego starcia w Cardiff będą odpowiednio wynagrodzeni. - Piłkarze zawsze mają premię za awans na wielki turniej - przyznał Cezary Kulesza.