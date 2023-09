Reprezentacja Polski. Pięć występów pod wodzą Fernando Santosa. Portugalczyk ma statystyki najlepsze od czasów Nawałki

Fernando Santos zastąpił Czesława Michniewicza

Z kolei w czerwcu także na reprezentacyjnej arenie biało-czerwoni pokonali w spotkaniu towarzyskim czterokrotnych mistrzów świata - Niemców 1:0. Cztery dni później jednak zaliczyli jedną z największych wpadek w historii polskiego futbolu - mimo prowadzenia 2:0 do przerwy ulegli w Kiszyniowie Mołdawii 2:3. Wrześniowe okienko reprezentacyjne Polacy zaczęli od wymęczonego 2:0 z Wyspami Owczymi w Warszawie.

Co ciekawe, Fernando Santos w reprezentacji notuje statystykę zdobytych punktów na mecz na poziomie 1,80. To najlepszy wynik od czasów Adama Nawałki, który dopisywał do naszego dorobku średnio 1,88 punktu na mecz. (PAP, opracowanie własne)