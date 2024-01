Reprezentacja Polski straci kolejny świetnie zapowiadający się "młody talent"? Media: 16-latek z Celticu kuszony przez Szkotów

Szkoci ukradną Polsce talent?

Robert Rachwał urodził się w polskiej Bochni i naturalnym jest jego polskie obywatelstwo. Jednak całe swoje dotychczasowe życie mieszka w Szkocji i tam właśnie stawiał swoje pierwsze szlify w futbolu. Początkowo mimo, że pojawiał się często na meczach Celticu to był po... przeciwległej stronie barykady. Skauci Rangers FC (największego rywala "The Bhoys") wypatrzyli go i uczyli podstaw gry w piłkę nożną. Szybko jednak pierwsza miłość młodego polskiego piłkarza wygrała. W momencie gdy nadarzyła się okazja do "ucieczki" z "The Gers" postanowił to uczynić.