Ilu kibiców obejrzy mecz Polska - Łotwa? Zapowiada się fatalna frekwencja

Mecz Polska - Łotwa: spodziewana frekwencja

Reprezentacja Polski we wtorek rozegra ostatni mecz w trwającym roku kalendarzowym przeciwko Łotwie w spotkaniu towarzyskim na PGE Narodowym. Jak się jednak okazuje tańsze bilety to nie jest wcale recepta na wypełniony po brzegi stadion. PZPN mimo znacznej obniżki cen wejściówek w dalszym ciągu nie może znaleźć sposobu na przyciągniecie większej rzeszy kibiców w zimny, listopadowy dzień na mecz.

Według informacji uzyskanych przez portal Meczyki.pl PZPN do tej pory sprzedał ok. 30 tys. biletów na sparingowy mecz z Łotyszami. Należy jednak spodziewać się, że liczba ta powinna jeszcze wzrosnąć, choć obawy do niepokoju już się pojawiły.