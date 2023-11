Czy Robert Lewandowski powinien już zakończyć karierę w reprezentacji? Statystyki są dla niego bezwzględne [SONDA]

Robert Lewandowski w fatalnej formie. Nie widać poprawy

Robert Lewandowski od jakiegoś czasu nie jest sobą. Napastnik FC Barcelony od kilku miesięcy prezentuje się fatalnie, co nie umknęło uwadze analityków futbolu, ale także zwykłych fanów. Kibice uważają, że forma kapitana reprezentacji pikuje jeszcze od mundialu w Katarze. 35-letni napastnik w klubie i reprezentacji ma problemy techniczne, ale coraz częściej także fizyczne. Kiedy Polak przychodził do FC Barcelony nie miał sobie równych, jeśli chodzi o grę tyłem do bramki. Skróty spotkań z ostatnich tygodni pokazują, że "Lewy" bardzo łatwo przegrywa walkę o pozycję. Sympatycy "Dumy Katalonii" doszukują się tutaj winy trenera Xaviego, który według nich nieodpowiednio przygotował zawodników do sezonu pod względem motorycznym.

To nie koniec problemów Lewandowskiego. 35-letni napastnik od lat był typową "dziewiątką", której jedynym zadaniem było wykończenie akcji. Polak stanowił grot formacji ofensywnej Bayernu Monachium. Po przejściu do FC Barcelony Lewandowski dużo chętniej opuszcza pole karne, aby wziąć udział w rozegraniu piłki. Nie przynosi to jednak spektakularnych efektów. "Lewy" po meczu z Czachami stwierdził, że gra była dobra, bo "dochodziliśmy do pola karnego, ale tam brakowało czasami tego ostatniego podania, wrzutki, strzału z dystansu". Możliwe, że brakowało czasem typowego napastnika, który mógłby dołożyć nogę w odpowiednim momencie. Niestety Karol Świderski był w tej roli osamotniony, gdyż jak pokazuje "heat mapa", Lewandowski biegał po całym boisku.