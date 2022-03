Reprezentacja U 21 trenowała w Sosnowcu. Zobaczcie zdjęcia z zajęć Orląt

Reprezentacja U-21 we wtorek rozegra w Zabrzu mecz z Węgrami. Marząc o awansie do mistrzostw Europy Biało-Czerwoni muszą go wygrać. W sobotę Orlęta zaliczyły...