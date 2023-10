Reprezentacja Polski trenuje przed Wyspami Owczymi oraz Mołdawią. Pierwszy trening pod wodzą nowego selekcjonera Michała Probierza

Pierwszy trening pod okiem Michała Probierza!

O godzinie 17:15 reprezentacja Polski rozpoczęła oficjalny trening rozpoczynający poniedziałkowe przygotowania do dwóch meczów eliminacyjnych do mistrzostw Europy 2024, które odbędą się w Niemczech. Pierwsze 15 minut były otwarte dla przedstawicieli mediów.

Do czwartkowego meczu z Wyspami Owczymi reprezentacja na obiekcie treningowym Legii Warszawa przeprowadzi jeszcze jeden trening we wtorek o godz. 17:15 (pierwsze 15 minut otwarte dla mediów). Wylot kadrowiczów do Thorshavn w środę o 9:40 lotem czarterowym. Na miejscu odbędzie się oficjalna konferencja prasowa oraz trening na stadionie meczowym.