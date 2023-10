Reprezentacja Polski U-17. Selekcjoner Marcin Włodarski ogłosił listę powołanych zawodników na mistrzostwa świata U17 w Indonezji

Reprezentacja Polski U-17. Karty odkryte na juniorski mundial. Są powroty po kontuzjach!

Jak podkreślono na stronie PZPN, najważniejsza informacja dotycząca zawodników z pola jest taka, że prawie wszyscy kluczowi piłkarze z drużyny Włodarskiego zdążyli wyleczyć kontuzje.

Wcześniej selekcjoner kadry do lat 17 niepokoił się z powodu sporej liczby piłkarzy z urazami, ale - jak się okazało - z tego grona tylko Filip Rejczyk nie zdążył wyleczyć do końca kontuzji. Szansę otrzyma za to Jan Łabędzki, który w ostatni weekend zadebiutował w ekstraklasie w barwach ŁKS Łódź.

Po przerwie zdrowotnej do gry wrócili już m.in. Mateusz Skoczylas z juniorskiej drużyny Milanu oraz Dominik Szala z Górnika Zabrze.