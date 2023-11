Reprezentacja Polski U-21 miała Niemcy na widelcu, ale poniosła pierwszą porażkę w eliminacjach Euro. Koszmarne trzy minuty

Reprezentacja U-21. Niemcy - Polska 3:1

Do pewnego momentu Polska grała świetnie. Objęła prowadzenie i mogła je podwyższyć. W 24 minucie po rzucie rożnym najlepiej w polu karnym odnalazł się Ariel Mosór . To on po zagraniu Michała Rakoczego dała nam gola na 1:0. Nasza reprezentacja grała wtedy bardzo dzielnie w obronie. Okazje na poprawkę po Mosórze mieli natomiast wspomniany Rakoczy i Kacper Kozłowski - niestety się nie udało.

1. Niemcy - 12 punktów, bramki 13-4

2. Polska - 12 punktów, bramki 12-4

3. Bułgaria - 9 punktów, bramki 13-7

4. Kosowo - 8 punktów, bramki 8-10

5. Estonia - 2 punkty, bramki 2-19

6. Izrael - 0 punktów, bramki 2-6

Patryk Peda znokautowany w meczu U-21 Niemcy - Polska

W drugiej połowie to Niemcy przeszli do ofensywy. Ale my też mieliśmy swoje momenty. Próbował choćby Łęgowski. Trafili niestety wyłącznie gospodarze - trzykrotnie. Do remisu doprowadzili po rzucie wolnym, gdy znaleźli lukę w naszym murze. Zwycięstwo przypieczętowali po 80 minucie, gdy padły ostatnie bramki. Tę trzecią Merlin Rohl zdobył w stylu Jakuba Kamińskiego, podkręcając piłkę przy lewym słupku.