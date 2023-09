Reprezentacja. Selekcjoner Fernando Santos i piłkarze unikali rozmów po przylocie z Albanii

Smutny powrót kadrowiczów z Albanii do Warszawy

Zawodnicy nie wyszli po przylocie na lotnisko Chopina w Warszawie grupą, tak jak zwykle ma to miejsce w przypadku wielu reprezentacji, tylko pojawiali się "na raty".

- Panie trenerze poprosimy o kilka słów - zwrócili się dziennikarze do trenera Fernando Santosa. Szkoleniowiec wyraźnie zdeprymowany prośbą nie odezwał się ani słowem, potykając się o wózek z bagażem.

- Wszystkiego dowiecie się na konferencji prasowej - rzucił w kierunku dziennikarzy towarzyszący mu pracownik PZPN.

A kiedy? - usiłowali dowiedzieć się dziennikarze. - Pytajcie Kwiatka (Jakub Kwiatkowski rzecznik PZPN - red.) - usłyszeli w odpowiedzi.

Rzecznik związku odpowiedział jednak, że nie wie, kiedy to nastąpi. Podobnie jak na pytanie o termin spotkania prezesa PZPN Cezarego Kuleszy z trenerem Santosem. Według niektórych mediów miałoby do niego dojść we wtorek.