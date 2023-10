Reprezentacja. Tym Wojciech Szczęsny rozbawił wszystkich. Dostał pytanie o Grzegorza Krychowiaka "Nie chcę tracić przyjaciela"

Nastawienie przed meczem? Jest chęć rewanżu za to, co się stało, co właściwie wyrabialiśmy w Kiszyniowie. Chcemy zdobyć trzy punkty, które są nam potrzebne, aby pojechać na mistrzostwa Europy. Pierwsze skojarzenie na myśl o słowie Mołdawia? Wstyd

- mówił na dzisiejszej konferencji prasowej Wojciech Szczęsny.

Każde przyjście nowego selekcjonera to nowa energia, nowe bodźce i nowi zawodnicy. Ja sam uważam, że po tych meczach, które graliśmy w tych eliminacjach nie zasłużyliśmy, by awansować na te mistrzostwa , ale sytuacja jest taka a nie inna. Trzeba wygrać i awansować

- dodał gorzko bramkarz reprezentacji.

Czy Piotr Zieliński urósł? Myślę, że Piotr czy z opaską czy bez ma jakość na tyle wysoką, by być liderem na boisku. To skromny chłopak, nie będzie nikogo ochrzaniać w szatni, ale on doskonale wie, co robić na boisku. Jestem zdania, że bramkarz i kapitan jednocześnie to średnie połączenie. Jak Piotrek Zieliński schodził w końcówce meczu, to miałem opaskę przed chwilą, ale na żółtym stroju może średnio było widać (śmiech)