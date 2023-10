Reprezentacja. Wojciech Szczęsny po Euro 2024 zakończy reprezentacyjną karierę. Kto w jego miejsce?

To już pewne: Szczęsny po Euro 2024 kończy reprezentacyjną karierę

Gościem dzisiejszej konferencji prasowej reprezentacji Polski był selekcjoner Michał Probierz oraz bramkarz Wojciech Szczęsny. Ten drugi nie ograniczył się tylko do oceny niedzielnego rywala, ale uchylił rąbka tajemnicy co do swojej przyszłości w tej kadrze. Bramkarz Juventusu zapowiedział, że po mistrzostwach Europy zakończy karierę w reprezentacji.

- Zwycięstwo z Wyspami Owczymi jest małym krokiem, ale nim jest. Chcę pojechać na swoje ostatnie mistrzostwa. Chcemy wygrać te dwa mecze, żeby w spokoju przygotowywać się do mistrzostw Europy - powiedział bramkarz na konferencji prasowej.