Retro koszulki Legii Warszawa. Ile kosztują i gdzie można je kupić? Nawiązanie do sezonu 1992/93

Legia Warszawa wypuściła retro koszulki

Legia Warszawa we wtorek na swoją oficjalną stronę internetową dodała dwie nowe koszulki, które są już do nabycia przez kibiców. To wielka gratka dla starszych fanów, którzy pamiętają lata 90. Dwa nowe produkty nawiązują do sezonu 1992/93. Dwie wersje kolorystyczne są dostępne w rozmiarach od S do 4XL. Link do strony internetowej znajduje się w tym miejscu.