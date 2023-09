Robert Graf odchodzi z Rakowa Częstochowa. Umowa z dyrektorem sportowym nie została przedłużona

Prawdopodobnie Raków Częstochowa nie byłby w tym miejscu gdyby nie Robert Graf - dyrektor sportowy, który piastował to stanowisko przez dwa lata. Graf pracę w "Medalikach" podjął dokładnie w październiku 2021 roku. Wcześniej był zatrudniony na tym samym stanowisku w Warcie Poznań i Olimpii Grudziądz.

Dyrektor sportowy jest odpowiedziany mi.in. za transfery i budowę kadry. W ostatnich dwóch latach Raków pod tym względem zrobił prawdziwy skok jakościowy. Do drużyny z Częstochowy dołączyło wielu świetnych zawodników. Obecne okienko było tego najlepszym przykładem. Mistrz Polski sięgnął po wielu znanych, ale także młodych graczy.

Największe ruchy transferowe za kadencji Roberta Grafa:

- Wspólnie doszliśmy do wniosku, że to odpowiedni moment na zmianę. Raków jest w stabilnej sytuacji sportowej i to właściwy moment, by przekazać pałeczkę bez szkody dla drużyny. Sukcesy i piękne chwile zostaną w mojej pamięci na zawsze. Poznałem tu wielu wspaniałych ludzi, którzy oddają serce dla klubu w codziennej pracy. Jestem wdzięczny drużynie, sztabowi i każdemu pracownikowi za to, że wspólnie postawiliśmy sobie ambitne cele i w pocie czoła pracowaliśmy, by je osiągnąć. Dziękuję też kibicom za wsparcie, które wielokrotnie tu odczuwałem. Zawsze będę trzymał kciuki za sukcesy Rakowa, a to miejsce będzie dla mnie szczególne - powiedział Robert Graf.