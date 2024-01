Robert Lewandowski nabawił się kontuzji?

Robert Lewandowski nareszcie ma lepszy okres. Polak strzelił gola w każdym z trzech ostatnich spotkań , a biorąc pod uwagę jego formę z ostatnich miesięcy, to spory wyczyn. 35-latek trafiał do siatki z Barbastro, Osasuną i Realem Madryt.

Robert Lewandowski dograł spotkanie do końca i nic nie wskazywało na to, że Polak nabawił się kontuzji. W internecie pojawiło się jednak nagranie autorstwa katalońskiej dziennikarki, na którym widać, że 35-latek kuleje. Mireia Ruiz Serapio nagrała "Lewego" jak opuszczał stadion. Na razie klub nie odniósł się do potencjalnego urazu Lewandowskiego. Polak musi szybko wrócić do pełnej sprawności, gdyż 18 stycznia FC Barcelona zmierzy się z Salamancą w ramach rozgrywek Copa del Rey.