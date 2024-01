El Clasico. To Robert Lewandowski powiedział Viniciusowi. Chciał go wyprowadzić z równowagi przed rzutem karnym Jacek Czaplewski

Real Madryt prędko rozbił FC Barcelonę. Już po dziesięciu minutach prowadził z nią w finale Superpucharu Hiszpanii 2:0, by ostatecznie zwyciężyć 4:1 i sięgnąć po trofeum. Okazuje się, że gdy Vinicius Junior podszedł przed przerwą meczu do rzutu karnego, to Robert Lewandowski próbował wyprowadzić go z równowagi, żeby nie trafił. Próba się nie powiodła, ale wyciekły słowa dialogu.